Settimana internazionale affresco

Dodici artisti e allievi da tutto Abruzzo, ma anche da fuori regione, sono i protagonisti della "Settimana internazionale dell'affresco" che ha preso il via oggi a Treglio (Chieti) e chiude il 25 agosto prossimo. Saranno realizzati 7 nuovi affreschi, tra cui un muro scuola. Le opere si andranno ad aggiungere agli 80 affreschi che già abbelliscono i muri delle case e degli edifici pubblici di Treglio. "Siamo alla 19esima edizione - ha spiegato il sindaco di Treglio Massimiliano Berghella - Questo è stato il primo paese che in Europa ha sposato totalmente la complessa tecnica dell'affresco: un viaggio cominciato nel 2000 e che per 15 anni è stato portato avanti dal maestro Vico Calabrò. Da quattro anni il testimone è passato all'associazione Treglio Affresco che ha implementato le attività, forgiando maestri e puntando anche sulla didattica con la realizzazione di continui laboratori per le scuole". Solo quest'anno sono stati 1.600 gli alunni che durante l'anno scolastico hanno appreso le prime nozioni sull'affresco.