Orsa 'Peppina' torna a visitare i pollai

(ANSA) - SULMONA (L'AQUILA), 19 AGO - L'orsa Peppina torna a far visita ai pollai della zona. Questa notte non era sola, ma in compagnia dei suoi tre cuccioli quando si è fermata in un pollaio tra Pettorano e Sulmona in località Case Macilli di proprietà di Rodolfo Franciosa, ex insegnante d'italiano in pensione, uccidendo quattro polli e cinque conigli. Sul posto i veterinari della Asl e i carabinieri che hanno provveduto ad eseguire i necessari rilievi dai quali è emerso in modo inconfutabile che il raid nel pollaio era opera dell'orsa. "Siamo fortemente preoccupati da queste nuove incursioni dell'orsa Peppina che questa volta non è più sola ma con i suoi cuccioli", afferma il portavoce del comitato dei cittadini residenti nella zona di Valle larga, Domenico Ventresca, "sono cinque anni che aspettiamo misure da parte dell'ente Parco, contro queste continue incursioni dell'orso pericolose per i residenti e per l'animale stesso".