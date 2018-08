Perdonanza:visite sensoriali Collemaggio

(ANSA) - L'AQUILA, 18 AGO - Visite guidate per persone con disabilità sensoriali nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio all'Aquila, in occasione della 724/a edizione della Perdonanza Celestiniana. Le organizza l'associazione AquilArtes per sabato 25 agosto alle 10.30 (visita tattile dedicata a persone con disabilità visiva) e per domenica 26 agosto alle 11 (visita in LIS, Lingua dei Segni Italiana). Gli eventi sono realizzati in collaborazione con Unione Italiana Ciechi dell'Aquila e con la partecipazione dell'Ente Nazionale Sordi.

La partecipazione è gratuita, per questioni organizzative la prenotazione è obbligatoria, al tel. 3494542826, anche tramite sms o WhatsApp. Previste anche visite guidate al Convento di San Giuliano con AquilArtes.

L'associazione, nata per promuovere e valorizzare il patrimonio storico artistico aquilano attraverso attività didattiche e percorsi turistico-culturali, si occupa anche della realizzazione di percorsi universalmente accessibili, al fine di rendere le proprie iniziative fruibili a tutti.