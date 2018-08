Fulmine spezza albero in piazza Sulmona

(ANSA) - SULMONA (L'AQUILA), 18 AGO - Paura a Sulmona per un grosso albero spezzato in due da un fulmine e caduto su strada e marciapiede in pieno centro. È accaduto nel primo pomeriggio, durante un forte temporale, in piazza Capograssi. L'albero adornava l'aiuola dedicata al giurista peligno Giuseppe Capograssi. Nessun danno a persone e cose, ma in tanti hanno telefonato ai Vigili del fuoco per segnalare l'accaduto e altre situazioni di pericolo collegate all'ondata di maltempo abbattutasi sulla città. Sul posto anche la Polizia. L'albero si trova all'inizio del ponte Capograssi che due giorni fa è stato interdetto alla sosta, come già avvenne nel 2016 dopo il terremoto di Amatrice, quando i giunti presentarono preoccupanti movimenti. Al momento nessun allarme sulla "condizione di vita" del ponte, progettato dall'ingegner Riccardo Morandi così come la struttura crollata a Genova, ma il Comune di Sulmona ha annunciato che l'infrastruttura sarà sottoposta a costante osservazione.