Vacca,Governo rivedrà concessione A24/25

(ANSA) - PESCARA, 17 AGO - "Il Governo ha avviato un riesame del sistema di gestione delle Autostrade e quindi è intenzionato a rivedere la concessione anche per quanto riguarda la Strada dei Parchi. Per troppo tempo sono stati fatti accordi che non hanno avuto come principale fine gli interessi dei cittadini. E' ora di cambiare passo". Lo dice il sottosegretario ai Beni culturali e al Turismo, l'abruzzese Gianluca Vacca (M5s), sottolineando che "qualora fosse necessario riportare sotto la gestione pubblica le autostrade il Governo potrebbe perseguire anche in questa direzione".