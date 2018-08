Ponti a Teramo, no problemi staticità

(ANSA) - TERAMO, 17 AGO - Non sono stati rilevati problemi di staticità sui ponti di Teramo, ma appaiono necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. E' quanto emerso dai sopralluoghi effettuati dal sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, insieme agli assessori Stefania di Padova (Lavori Pubblici) e Valdo di Bonaventura (Manutenzioni) e a professionisti esperti già esecutori di prove statiche e dinamiche su ponti cittadini. Il Comune, si legge in una nota, si adopererà per intervenire su Ponte San Gabriele che presenta una situazione di degrado dell'impalcato, soprattutto riguardo ai camminamenti, "riservandosi di rivalersi su Anas, proprietaria del manufatto. L'intervento è necessario anche in ragione dei fenomeni ravvisati, riconducibili ad attacchi chimici, biologici e ambientali che causano distacchi di calcestruzzo, rotazioni, scorrimenti e plasticizzazioni degli appoggi, con una situazione generale fortemente ammalorata".

Sotto esame anche i ponti di Carapollo, San Francesco, San Ferdinando e Cartecchio.