Stop parcheggio su Ponte Morandi Sulmona

"Effetto Genova" per il ponte Capograssi di Sulmona. Sul ponte, progettato dall'ingegnere Riccardo Morandi, lo stesso del ponte genovese, non si potrà parcheggiare fin quando non saranno compiute tutte le indispensabili verifiche sulla condizione effettiva dell’importante viadotto che unisce il centro storico con la zona nuova di Sulmona. Lo hanno stabilito questa mattina l'assessore e vice sindaco Nicola Angelucci e i tecnici del Comune a conclusione di un summit convocato dallo stesso vice sindaco a palazzo S.Francesco. Il ponte venne interdetto alla sosta delle automobili già nel 2016, dopo il terremoto che colpì Amatrice quando i giunti presentarono dei preoccupanti movimenti. Al momento nessun allarme sulla "condizione di vita" del ponte Capograssi ma il Comune assegnerà un incarico per tenere sotto controllo la situazione, con uno studio apposito ed una costante osservazione, fin quando ogni dubbio non sarà sciolto e se necessario ricorrendo ad un'opera di consolidamento e messa in sicurezza del ponte stesso.