Droga, Cc Vasto eseguono 15 arresti

(ANSA) - VASTO (CHIETI), 16 AGO - Dalle prime luci dell'alba è in corso a Vasto, San Salvo e località limitrofe una vasta operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Chieti per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone appartenenti a due ceppi di locali famiglie rom, dedite al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Dettagli dell'inchiesta, condotta dalla Procura della Repubblica di Vasto, saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11.00 al Comando della Compagnia Carabinieri di Vasto in piazza Dalla Chiesa alla quale sarà presente il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto Gabriella De Lucia.