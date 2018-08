L'Aquila,'verifiche su viadotto Gignano'

(ANSA) - L'AQUILA, 15 AGO - Un viadotto in un tratto di superstrada provinciale già oggetto di attenzioni dopo il sisma del 2009, con studi che, nel 2010 e nel 2015, avevano rilevato un ammaloramento dei giunti tecnici e dei cordoli e conseguente carenza di resistenza in condizioni sismiche per circa metà dei piloni: è quello di Gignano, all'Aquila, che collega il centro città con la zona est passando sopra all'abitato. A ricordarlo sono i consiglieri comunali de 'Il Passo Possibile' Paolo Romano ed Elia Serpetti, annunciando un ordine del giorno urgente che impegni il sindaco ad attivarsi con la Provincia per verificare la reale situazione in termini di sicurezza. Ricordano che la Provincia "aveva eseguito lavori, tra ottobre e novembre 2017, decidendo un restringimento di carreggiata finalizzato, pare, alla diminuzione della velocità dei mezzi. Sembra però che la parte statica non sia stata toccata dai lavori perché per rinforzarla ci sarebbero voluti fondi non nelle disponibilità della Provincia".