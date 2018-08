Sfilano a Ferragosto i Talami di Orsogna

(ANSA) - ORSOGNA (CHIETI), 14 AGO - I Mystery Plays di York, in Inghilterra, e i Misteri di Campobasso sono le manifestazioni gemelle della Festa dei Talami di Orsogna i cui quadri biblici viventi si preparano a sfilare in piazza Mazzini domani, sera di Ferragosto, dalle 22. Proprio ai "Misteri" del capoluogo molisano è dedicata la mostra del fotografo Francesco Cito che li narra in uno dei suoi straordinari reportage in giro per il mondo. Inaugurata sabato scorso, la mostra resterà aperta in piazza Mazzini, nel locale adiacente il Teatro di Orsogna, dalle 19 alle 22 fino a venerdì 17 agosto, quando sarà presente anche l'autore. La scelta dei Misteri di Campobasso non è casuale, amministratori e operatori culturali e turistici dei due Comuni stanno lavorando insieme per la promozione e valorizzazione di due manifestazioni che hanno conservato la tradizione del dramma liturgico di origine medievale. A completare il gemellaggio domani insieme ai Talami sfilerà uno dei Misteri di Campobasso, quello di San Crispino, patrono dei calzolai.