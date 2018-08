Perdonanza, Paola Protopapa 'dama Bolla'

(ANSA) - L'AQUILA, 14 AGO - L'atleta Paola Protopapa sarà la 'Dama della Bolla' della 724/a edizione della Perdonanza Celestiniana, in programma all'Aquila dal 23 al 29 agosto.

Medaglia d'oro ai Giochi Paralimpici estivi di Pechino 2008 nel canottaggio quattro con misti LTA insieme a Luca Agoletto, Daniele Signore, Graziana Saccocci e al timoniere Alessandro Franzetti, è romana di nascita e da oltre dieci anni vive a Tornimparte (L'Aquila). "I sentimenti di forza e grinta di cui Paola Protopapa è testimone coincidono con quelli della nostra comunità, per questo ci è sembrato giusto proporle di rivestire il ruolo principale nel giorno della manifestazione più importante - ha detto il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi in presentandola alla stampa - Una donna tenace che non si è lasciata scoraggiare dalle difficoltà, ma ha reagito in maniera prodigiosa. Allo stesso modo gli aquilani hanno dimostrato, e lo fanno quotidianamente, tenacia e caparbietà nel faticoso cammino di rinascita dopo il sisma del 2009".