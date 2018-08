Maltempo: allagamenti nel Chietino, Miglianico senza luce

(ANSA) - CHIETI, 14 AGO - Numerose richieste di intervento sono giunte ai Vigili del fuoco di Chieti dopo l'intensa pioggia, accompagnata da raffiche di vento e grandine, del primo pomeriggio. Allagati strade, scantinati, garage e sottopassi, mentre il vento ha abbattuto alberi e grossi rami. Il sindaco Umberto Di Primio ha allertato i componenti del Centro Operativo Comunale per una verifica dei danni, mentre l'assessore ai lavori pubblici, Raffaele Di Felice, ha coordinato gli interventi per liberare via Ciampoli da un albero pericolante.

In alcune zone manca l'energia elettrica. A Francavilla al Mare, dove le stazioni di sollevamento funzionano, alcuni sottopassi allagati sono stati riaperti, mentre, comunica il sindaco, Antonio Luciani, sono ancora chiusi quelli di via Marino e di via Cattaro. Per segnalazioni urgenti si può chiamare il 3291712325. A Miglianico, dove molte strade sono state invase dal fango, squadre di E-Distribuzione (gruppo Enel), intervenute prontamente, sono impegnate da ore in un intervento di non semplice risoluzione; gruppi elettrogeni sono stati messi a disposizione per consentire di rialimentare le numerose utenze rimaste senza energia elettrica. A Guardiagrele, causa maltempo, saltata la notte Bianca come pure il previsto concerto di Goran Bregovic: tutto rinviato al prossimo 17 agosto. (ANSA).