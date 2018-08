Mare Montesilvano torna balneabile

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 13 AGO - Il mare di Montesilvano torna interamente balneabile, anche nel tratto antistante via Leopardi dove nei giorni scorsi era stato rilevato un valore non conforme. Le analisi di verifica effettuate dall'Arta venerdì 10 e sabato 11 agosto hanno rilevato parametri pienamente nei limiti legislativi. Lo rende noto il Comune.

Il valore dell'Escherichia coli è risultato rispettivamente pari a 20 e 86 MPN/100 ml, rispetto al limite stabilito di 500 MPN/100 ml. Pertanto è stato revocato il divieto temporaneo di balneazione disposto in via precauzionale nella zona di pertinenza del punto di monitoraggio denominato "Zona antistante Via Leopardi" riguardante un tratto di costa di circa un chilometro e mezzo, compreso tra Via Ungheria (confine nord) e Via Trentino (confine sud). "Le nuove analisi dell'Arta - sottolinea il Comune - confermano la qualità eccellente delle acque di balneazione di tutta la costa di Montesilvano".