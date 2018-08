Chieti,al via scavi in piazza S.Giustino

(ANSA) - CHIETI, 13 AGO - Sono iniziati a Chieti in piazza San Giustino gli scavi archeologici che fanno seguito a indagini geofisiche dei mesi scorsi. L'intervento, effettuato con mezzi e personale del Comune, è coordinato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio d'Abruzzo con le archeologhe Paola Riccitelli e Maria Di Iorio. Fa parte del progetto di riqualificazione della piazza, compreso nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie che interessa 96 capoluoghi le cui convezioni sono state sospese alcuni giorni fa con voto unanime del Senato suscitando la reazione dei sindaci. "Andiamo avanti con quanto progettato perché Chieti merita di avere infrastrutture in grado di renderla più vivibile e accogliente" ha detto il sindaco Umberto Di Primio durante un sopralluogo nel cantiere.