Sisma, turismo agroalimentare e rilancio

(ANSA) - L'AQUILA, 11 AGO - A due anni dal sisma il 'Popolo dei Terremotati' chiama a raccolta politici, amministratori, economisti, professionisti e tecnici per chiudere la fase del "dire" e arrivare alla meta del "fare", indicando progetti concreti da valutare e realizzare ottenendo dagli esperti l'input corretto sulle modalità di reperimento delle risorse economiche da parte dello Stato e dell'Unione europea. Il punto d'incontro sarà a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) nel Centro Agroalimentare Piceno, in occasione della "Borsa del Turismo del Centro Italia - M.U.L.A.". Tema in discussione "Il turismo agroalimentare strumento di rinascita del centro Italia.

Sisma 2016 - dalle Parole si passa ai Fatti": il 25 agosto e il primo settembre tavola rotonda e convegni su sicurezza del territorio, ricostruzione, investimenti su turismo enogastronomico e Fondi Europei. Saranno presenti i cittadini, i comitati e le aziende delle quattro regioni del Cratere.