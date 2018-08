Premio Ovidio, vincitori il 13 a Sulmona

(ANSA) - SULMONA (L'AQUILA), 11 AGO - Il vignettista sardo Alvalenti Filù, il fotografo pugliese Marco Cavaliere, il regista abruzzese Ivan D'Antonio, la cantante abruzzese Marianna Forcucci, il coreografo salernitano Egon Polzone e l'attore-regista abruzzese Pietro Becattini sono i vincitori della seconda edizione del "Premio d'amorosi sensi Ovidio", ideato da Gabriele Cirilli e dedicato all'amore. L'attore, direttore artistico della rassegna, presenterà la serata lunedì 13 agosto a Sulmona, in piazza Garibaldi dalle 21. Con lui Lorena Bianchetti e Flavio Insinna. Due, tra i sei, saranno i 'pluri-vincitori' e avranno diritto a un contratto per una performance a livello professionistico: il primo scelto da una giuria composta da personaggi del mondo dello spettacolo e dell'imprenditoria, il secondo da una giuria popolare. Soddisfatto Cirilli per le centinaia di opere partecipanti al 'Premio Ovidio', manifestazione organizzata grazie alla Fondazione Carispaq e all'associazione Metamorfosi.