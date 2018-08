Alexian e Piero Mazzocchetti in concerto

(ANSA) - PESCARA, 11 AGO - Musica per superare le barriere, dall'etnica alla classica, dal jazz al contemporaneo, un progetto che si presenta al pubblico, dopo l'uscita del cd 'Contaminazioni', al Porto Turistico 'Marina di Pescara': lunedì 13 agosto alle 21 Santino Spinelli, leader dell'Alexian Group, e Piero Mazzocchetti saranno sul palco, nell'ambito del cartellone 'Concerti sotto le stelle', insieme a Maurizio di Fulvio e Giuseppe Continenza, Fairy Consort, Marco Colacioppo, Antonio Cericola per la serata 'Abruzzo in musica'. "Sono contento di aver partecipato a questo progetto - ha detto Mazzocchetti presentando a giugno il cd nel quale compare anche Silvio Orlando che declama poesie sul Samudaripe, lo sterminio dei Rom e Sinti - Vogliamo diffondere un messaggio universale partendo dall'Abruzzo, terra di Francesco Paolo Tosti che ha dato al mondo la romanza da salotto. E 'Contaminazioni' è un cd da salotto, che accontenta tutti i gusti musicali". Il cd è tuttora in distribuzione allegato al periodico 'Vario'.