Verso rete ricarica elettrica nei Parchi

(ANSA) - PESCARA, 10 AGO - Condividere un accordo per realizzare una rete di ricarica elettrica nei parchi naturali dell'Abruzzo, tramite protocollo da stipulare tra la Regione e i quattro Enti conciliando il principio di salvaguardia di ambiente naturale e bio-diversità, garantito proprio dalla rete di parchi e riserve naturali, con le esigenze di sviluppo socio-economico, attraverso progetti ecosostenibili e fornitura di servizi utili a cittadini e imprese. Con questo obiettivo si è tenuta una riunione nella sede dell'Assessorato al Turismo della Regione. È in agenda la convocazione di un tavolo tecnico per approfondire i dettagli e garantire l'operatività del Protocollo la cui firma è prevista per il prossimo settembre. All'incontro hanno partecipato gli assessori al Turismo Giorgio D'Ignazio e ai Parchi e riserve Lorenzo Berardinetti, il direttore del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio della Regione Francesco Di Filippo e il dirigente Bruno Celupica, insieme ai referenti per i quattro Parchi.