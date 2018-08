Crisi a Sulmona: Gerosolimo, sempre al fianco della Casini

(ANSA) - SULMONA (L'AQUILA), 10 AGO - "Sono e sarò al fianco di Annamaria Casini. Le sue dimissioni rappresentano un gesto di dignità e di coraggio di una donna che ha combattuto incessantemente per due anni". Così il consigliere regionale Andrea Gerosolimo, principale artefice e sostenitore della vittoria elettorale che ha portato alla elezione della sindaca Annamaria Casini nel giugno di due anni fa, commenta le dimissioni rassegnate oggi pomeriggio.

"Al contrario la sconfitta è di qualche giovane consigliere la cui ambizione ha superato di gran lunga il proprio talento.

La sconfitta è della minoranza tutta che non sarà capace di mettere in campo una proposta forte e coesa. Sono curioso di vedere quanti di loro saranno rieletti in consiglio comunale. La sconfitta è di quei vecchi soloni della politica sulmonese che dopo aver pascolato inutilmente dentro palazzo San Francesco per 30 anni ed essere stati la causa esclusiva della attuale disastro socio economica oggi pensano di ritornare in campo come se nulla fosse". "Tutti costoro stiano tranquilli, - conclude Gerosolimo - vedremo cosa saranno capaci di fare. Noi come sempre ci siamo e ci saremo pronti ad affrontare le prossime sfide".