Tradizioni, storia e sport a Miglianico

(ANSA) - MIGLIANICO (CHIETI), 8 AGO - Al via il primo ciclo di incontri culturali nella ristrutturata "Casa delle Monache Sant'Anna" a Miglianico, edificio che dal secondo Dopoguerra ha ospitato l'asilo infantile. Quattro le serate dal 10 al 31 agosto, in un programma allestito dal Gruppo di studio per la promozione della cultura voluto dal sindaco Fabio Adezio e presieduto da Antonello Antonelli. Il 10 conversazione su "Miglianico Tour: le origini di un mito senza tempo" con Roberto Terenzio, cittadino onorario di Miglianico e creatore della corsa podistica che da 48 anni anima il paese nella seconda domenica di agosto. Il 13 Michela Alberta Toro presenta una riflessione sulla Shoah sulla scorta del libro di Zalmen Gradowski "Mi trovo nel cuore dell'inferno"; il 21 proiezione della commedia "L'ora legale" di Ficarra e Picone, seguirà confronto guidato dal sindaco con i colleghi del circondario sulle difficoltà dell'essere amministratore pubblico. Il 31 agosto il parroco, don Gilberto Ruzzi, spiegherà culti e tradizioni del paese.