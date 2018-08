Consiglio: passa la surroga assessori, assemblea alle 17,30

(ANSA) - L'AQUILA, 7 AGO - La Commissione Statuto ha approvato la proposta dell'Assessore D'Ignazio sulla surroga degli assessori: nella prossima legislatura si passerà quindi da 31 a 35 consiglieri regionali. Resta invariata la inelegibilità per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 5 mila abitanti. In attesa di esaminare anche la legge elettorale il Consiglio è stato posticipato per ora alle ore 17,30, ma potrebbe slittare ancora.(ANSA).