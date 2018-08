D'Alfonso, opto per il Senato

(ANSA) - PESCARA, 5 AGO - ''Avevo già deciso a marzo. Quando si voterà in Abruzzo? A novembre o a dicembre''. E' quanto ha dichiarato a La Repubblica il presidente della Giunta abruzzese Luciano D'Alfonso, eletto senatore lo scorso marzo.

La questione della incompatibilità tra presidente di regione e senatore per D'Alfonso ha tenuto banco per mesi fino alla delibera della Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato che la scorsa settimana ha invitato D'Alfonso a optare entro tre giorni tra le due cariche.

"Opto per il Senato dove, ora, si lavora a ritmo sostenuto Il 7 settembre farò un grande evento a Pescara per spiegare agli abruzzesi tutto quello che ho fatto durante la mia presidenza".