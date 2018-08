Domenica 22/a nuotata dei Trabocchi

(ANSA) - ORTONA (CHIETI), 4 AGO - Tutto pronto per la 22/a edizione della nuotata non competitiva Costa dei Trabocchi e Premio D'Abruzzo per l'ambiente. Domenica 5 agosto appuntamento con la gara in mare alle 10 a Lido Saraceni mentre la premiazione alle 18,00 alla Lega Navale di Ortona. A organizzare la giornata in nome dell'ambiente la casa editrice Menabò della rivista D'Abruzzo. La tradizionale nuotata prevede un percorso di 2600 mt dal Lido Saraceni alla punta dell'Acquabella. Si proseguirà nel pomeriggio alla Lega Navale di Ortona per la consegna del 'Premio D'Abruzzo per l'ambiente' che andrà a Vincenzo Olivieri, presidente del Centro Studi Cetacei, direttore del centro di recupero tartarughe marine 'L.Cagnolaro' a Pescara, e nel Tavolo Coordinamento rete Nazionale Spiaggiamenti Mammiferi Marini. Nell'occasione si svolgerà l' incontro 'Adriatico tra pesca e biodiversità' sull' inquinamento da plastica. "Un rischio per la fauna marina purtroppo di estrema attualità", spiega il direttore della rivista D'Abruzzo, Gaetano Basti.