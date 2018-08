Volo su Vienna,Pescara ricorda il Vate

Centenario del Volo su Vienna che unirà Pescara e Padova i prossimi 8 e 9 agosto, con un insieme di eventi e la riproposizione del sorvolo dannunziano della capitale austriaca.

Celebrazioni che uniscono il Comune di Pescara, l'Archivio di Stato di Pescara, l'associazione Fly Story che ha curato l'evento con il Comune, il Centro Nazionale di Studi dannunziani e il Rotary Club. "D'Annunzio innovatore nel linguaggio, nei costumi e nei comportamenti - ha detto il sindaco Alessandrini - Il Vate e il volo rappresentano un binomio non solo per l'assonanza dei termini, ma perché parliamo di un avvenimento che ha segnato la conquista del cielo e della affermazione della tecnologia". Iniziative culturali a Pescara, Padova, Roma, e Casale Monferrato (Alessandria): 8 agosto a Pescara convegno il Volo su Vienna con Enzo Fimiani; mostra con l'Archivio di Stato "Sulle Rotte di Gabriele D'Annunzio; decollo in aeroporto degli aerei e lancio dei manifestini in città. 8 agosto a Padova briefing piloti; 9 agosto decollo velivoli con verso Vienna.