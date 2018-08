Ad Avezzano Dee Dee Bridgwater

Tanti spettacoli, in Abruzzo, nella settimana che precede il Ferragosto. Si parte questa sera, venerdì 3 agosto, con il concerto, al Porto Turistico di Pescara, di uno dei cantanti più amati dai giovani: Coez. Grande jazz al Teatro dei Marsi di Avezzano, dove si esibisce Dee Dee Bridgewater. Jazz anche a Castelbasso, in Piazza Arlini, dove fa tappa Chiara Civello. Al Playa Paloma di Pescara arriva il cantautore Domenico Imperato, mentre a Cupello, spazio alla musica popolare in compagnia di Lara Molino.

Sabato 4 agosto ampia scelta di "big" in tutta la regione: il repper J-Ax è ad Alba Adriatica; a Pescara, al Teatro D'Annunzio, c'è Renzo Arbore & l'Orchestra Italiana; a Vasto spazio alle raffinate sonorità del pianista e compositore Stefano Bollani. Sempre sulla breccia I Nomadi, in concerto in piazza Scacchi a Balsorano. A Francavilla al Mare arrivano Le Vibrazioni. A Sulmona concerto di una grande ex dei Matia Bazar: Silvia Mezzanotte. Teatro nell'Area Archeologica di Massa D'Albe: "Lettera d'amore de Heroides". Domenica 5 agosto, al Porto Turistico di Pescara, c'è il "Blue Blues Festival", con Pierluigi Petricca e i Dago Red. Rock in via Adriatica a Vasto, con David Zollo The Body Electric band (si replica il giorno dopo). Sempre a Vasto, per i nostalgici, ci sono I Camaleonti a Palazzo D'Avalos. Metale al Tikitaka Village di Francavilla al Mare, in compagnia dei Brujeria. Concerto di musica barocca nella chiesa di San Pietro a Massa d'Albe, dove si esibisce l'Ensemble Weimar. Lunedì 6 agosto prende il via la rassegna "Emozioni in Musica", alla Rotonda Nord di Roseto degli Abruzzi: serata di apertura affidata a Luca Barbarossa e alla Contemporary Vocal Ensemble. A Pescara, al Porto Turistico, c'è L'allegra orchestrina con lo spettacolo musicale "Melodia in bianco e nero". Il cantautore Domenico Imperato è al Lido Nadia di Casalbordino. Martedì 7 agosto si ride al Teatro D'Annunzio di Pescara, in compagnia dell'irresistibile duo foggiano formato da Pio e Amedeo, che porta in Abruzzo lo show "Tutto fa Broadway". A Roseto degli Abruzzi, per "Emozioni in Musica", concerto dei Dik Dik e de Le Ombre. A Palazzo D'Avalos a Vasto serata nel segno della musica napoletana con Peppe Barra. Sul palco del Pala Dean Martin di Montesilvano il cantautore Bobo Rondelli e Cinaski. Mercoledì 8 agosto teatro nell'Area Archeologica di Massa d'Albe: "La notte di Medea". Per "Emozioni in Musica", alla Rotonda Nord di Roseto degli Abruzzi, concerto di Fausto Leali. A L'Aquila fa tappa il cantautore Federico Sirianni. Concerto di flamenco, con il Juan Lorenzo Y Jose Creco Sextet, al Porto Turistico di Pescara: "Aires de Triana: homenaje a Joseè Greco". Giovedì 9 agosto carica rock, al Teatro D'Annunzio di Pescara, dove sono di scena i Negrita. Sempre a Pescara, al Porto Turistico, c'è Dodi Battaglia. L'intramontabile Patty Pravo è invece ospite di "Emozioni in Musica" a Roseto degli Abruzzi. A Vasto, dall'alba al tramonto, c'è il "Dusk Festival": in località Punta Penna, sulla spiaggia, si alterneranno DM2 Handpan & Percussion Live Set, Loris Baccalà e Federico Occhiodoro, Fabio Ferruccio Guitar, Francesco Valente Fingerstyle acoustic guitar solo, Afternoon Jam Session, Massimo di Pierro "Country Love" Fingerstyle acoustic guitar solo, Duo Matarko, Bluster Of Peace e Miryam Conte, Handpan. Rock'n'roll e blues, a Le Dune di Silvi, con ZZ king. Indie rock all'Home Shanti di Roseto degli Abruzzi: Dirty Fences. I Paintbox, una delle più apprezzate cover band dei Pink Floyd a livello internazionale, sbarcano all'Anfiteatro Romando di Massa d'Albe con lo show "Pink Floyd from Pompei to Alba Fucens". Allo stabilimento La Lampara di Pescara, infine, musica indie in compagnia dei Los Infartos.