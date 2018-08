Fiamme dopo fuga di gas, tre ustionate

(ANSA) - CARPINETO DELLA NORA (PESCARA), 2 AGO - Una fuga di gas seguita da un principio di incendio ha provocato il ferimento di tre donne che stavano cucinando dei pomodori in un locale attiguo ad un ristorante a Carpineto della Nora; una quarta donna, che al momento dell'accaduto si trovava fuori dal locale è rimasta illesa. Due sono state trasferite all'ospedale 'SS Annunziata' di Chieti e una più grave in elisoccorso al 'Santo Spirito' di Pescara. Per quest'ultima si sta valutando un eventuale trasferimento in un centro grandi ustionati o a Cesena, Napoli o Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei Distaccamenti di Alanno (Pescara) e Penne (Pescara) e i sanitari del 118, oltre alle forza dell'ordine che hanno transennato tutta l'area.