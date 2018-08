Morte Nurzia, Confcommercio L'Aquila, lascia vuoto enorme

(ANSA) - L'AQUILA, 1 AGO - "La scomparsa del nostro amato e, per noi da sempre "Ninetto", lascia nei nostri cuori un vuoto enorme compensato dal vivo ricordo della sua azione imprenditoriale e delle sua rara umanità, che ha donato anche alla nostra Città, oltre che alla sua azienda, notorietà in tutto il mondo per la specialità inventata da suo padre Ulisse, autentico pioniere del torrone morbido aquilano". A sostenerlo in una nota di cordoglio è la Confcommercio dell'Aquila.

"E' venuto a mancare all'affetto dei suoi familiari, al mondo produttivo della nostra Città e del nostro Paese Ninetto Nurzia - si legge nella nota - storico erede di una delle più antiche e conosciute tradizioni artigianali che da tantissime generazioni opera a L'Aquila nel cuore del capoluogo in Piazza Duomo. A tutta la Famiglia Nurzia vanno per questo i nostri più sentiti sentimenti di cordoglio per la perdita di uno dei più noti protagonisti della vita economica e sociale, ricordando il suo perenne sorriso, la sua bonomia e la vena scherzosa ed a volte sferzante del suo relazionarsi quotidiano con tutti". (ANSA).