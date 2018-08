Chiude 'Tour Salute',migliaia visitatori

(ANSA) - PESCARA, 1 AGO - Con le tappe di Genova e Torino si è concluso il Tour della Salute 2018, l'evento itinerante, patrocinato dal Ministero della Salute, che nel corso di due mesi ha toccato 13 regioni italiane, coinvolgendo 8 milioni di persone. Nel lungo percorso attraverso lo Stivale, organizzato da Società Italiana Diabetologia (Sid) e Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare (Siprec), sono stati tenuti eventi, dibattiti e convegni, tutti dedicati all'informazione, alla prevenzione e ai servizi pensati per il mondo della famiglia, del bambino e dell'anziano. Si è parlato, in particolare, della stretta correlazione che esiste tra diabete e malattie cardiovascolari. La prevenzione, come spiegato dai referenti scientifici intervenuti, passa attraverso un corretto stile di vita, una moderata attività fisica e una dieta equilibrata, caratterizzata dal giusto apporto di tutti i nutrienti. Durante l'iniziativa 6 mila cittadini hanno accettato di compilare un questionario per la valutazione del rischio di Diabete tipo 2.