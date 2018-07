Al via lavori per 202 case Ater Pescara

(ANSA) - PESCARA, 31 LUG - Sono cominciati i lavori per riqualificare 202 alloggi popolari di proprietà dell'Ater di Pescara ubicati in via Caduti per Servizio, in località Fontanelle. L'investimento che la Regione ha programmato ammonta a 2 milioni 465mila euro ed interessa circa 600 inquilini.

L'impresa Sodima di L'Aquila ha insediato il cantiere e ordinato i materiali per l'esecuzione delle opere. Le ditte aggiudicatarie (oltre alla Sodima vi sono TEC.SP.ED. di Giugliano e Scalone di S. Maria Capua Vetere) avranno 135 giorni di tempo per realizzare i seguenti lavori: rimozione di fioriere in cemento e sostituzione con ringhiere in metallo, risanamento igienico degli alloggi e realizzazione dei cappotti esterni per impermeabilizzare e aumentare l'isolamento termico delle strutture, pavimentazione dei terrazzi, eliminazione dei cornicioni dei tetti e realizzazione di nuove grondaie, coibentazione delle pareti e tinteggiatura. La fine dei lavori è prevista per il 23 gennaio 2019.