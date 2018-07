Donna 70enne muore investita a Chieti

(ANSA) - CHIETI, 30 LUG - Una donna di 70 anni di Chieti è morta a causa delle gravi lesioni riportate in seguito ad un investimento. La donna questa mattina stava attraversando la strada all'altezza di Piazza Garibaldi nel centro di Chieti quando un'auto che stava svoltando per immettersi nella piazza stessa l'ha investita in pieno proiettandola contro il muro di recinzione della caserma Spinucci sede del distretto militare.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili Urbani, che erano in zona, mentre la donna, le cui condizioni sono apparse subito gravi, è stata trasportata all'ospedale di Pescara, dove è morta poco dopo.