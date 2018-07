Caldo,a Pescara bollino rosso 31/7 e 1/8

(ANSA) - PESCARA, 30 LUG - Sono in arrivo giornate di caldo torrido, con varie città italiane contrassegnate dal bollino rosso secondo il bollettino pubblicato sul sito del ministero della Salute: in particolare a Pescara sarà da bollino rosso il 31 luglio e il primo agosto. Il bollino rosso indica il livello 3 di allerta, contrassegnato, spiega il ministero, da "ondata di calore" e "condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi".