Sisma: morte cane-eroe; proprietario, non ho parole

(ANSA) - L'AQUILA, 29 LUG - "Non ho parole, non riesco a comprendere un atto così orribile". Così, in lacrime, il proprietario di Kaos, l'aquilano Fabiano Ettorre, dopo la morte del suo cane sul quale pesa fortemente il sospetto di un avvelenamento. L'uomo, che di professione fa l'addestratore, ha ritrovato morto l'animale nel giardino di casa a Sant'Eusanio Forconese, Comune a pochi chilometri dall'Aquila, ieri intorno a mezzogiorno.

Secondo Ettorre l'animale "era vivo almeno fino alle due del mattino, perché a quell'ora l'ho sentito abbaiare". Ancora sconvolto deciderà oggi se sporgere denuncia per l'accaduto.

"Per Kaos tenevo la porta di casa sempre aperta - aggiunge Ettorre - una porta che non riesco ancora a chiudere perché spero di vederlo rientrare".

Sul suo profilo di Facebook l'addestratore ha lasciato l'ultimo saluto per Kaos. "Ciao amico mio! Hai lasciato un vuoto incolmabile per mano di una persona meschina. Continua il tuo lavoro lassù continua a cercare dispersi, a salvare vite umane.

Non provare odio per chi ti ha fatto ciò, anzi se un domani avrà bisogno aiutalo sii superiore e quando ti guarderà negli occhi e vedrà che sei tu il suo Salvatore morirà lentamente da solo.

Kaos ne abbiamo viste tante, aiutati tanti e tanti non ci siamo riusciti. Hai lavorato giorno e notte, quando è servito non ti sei mai risparmiato. Sei stato un amico fedele abbiamo condiviso e diviso casa, divano, tutto. Corri amico mio, corri non ti fermare un giorno ci abbracceremo nuovamente".

Kaos era stato determinante di recente nel ritrovamento di un uomo di Roio, frazione dell'Aquila, di cui si erano perse le tracce. (ANSA).