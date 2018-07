Sisma: morte cane-eroe; Mancinelli (Onsv), inasprire le pene

(ANSA) - L'AQUILA, 29 LUG - "Se confermato, l'avvelenamento di Kaos sarebbe solo l'ultimo grave episodio di una scia di violenza che da sempre si abbatte sui nostri amici animali, vittime innocenti di una insensata crudeltà. Come Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime stiamo lavorando in merito alla richiesta di un significativo inasprimento delle pene per i maltrattamenti e le uccisioni di animali, senza possibilità di sospensione della pena". A sostenerlo è referente per la provincia dell'Aquila dell'Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime, Chiara Mancinelli, in merito alla vicenda del giovane cane-eroe morto ieri per il quale si sospetta un avvelenamento.

"Una vicenda - ha aggiunto - che lascia sconcertati, tanto più se si pensa che l'animale, trovato morto nel giardino dell'abitazione dai suoi stessi proprietari, nel corso della propria esistenza non si è mai risparmiato, dando tutto se stesso nel tentativo di salvare vite umane".

" Una società che si definisce civile non può prescindere dal rispetto per gli animali: è necessario agire - ed in fretta - con norme che ne tutelino realmente i diritti". (ANSA).