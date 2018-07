Esodo: traffico scorrevole finora

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Dopo l'intensa giornata di traffico che ha caratterizzato la giornata di ieri, al momento Viabilità Italia registra circolazione scorrevole in gran parte della penisola.

Le uniche situazioni degne di rilievo sono: lungo la A/22, rallentamenti i direzione nord tra Verona e S. Michele, mentre in direzione sud tra Bolzano e Rovereto; lungo la A/9, 3 Km. di coda a Como Brogeda per il traffico in uscita dal territorio nazionale; in Emilia Romagna si segnala la chiusura della S.S. 9 Emilia per un tratto di circa 4 km, nel territorio del Comune di Santarcangelo di Romagna (Rn), per le operazioni di rimozione e brillamento di un ordigno bellico. Anche la circolazione ferroviaria è sospesa, sulla linea Bologna-Rimini, dalle 10.30 per circa due ore fra Cesena e Rimini, come disposto dalla Prefettura di Rimini.

Atteso un incremento del traffico nel pomeriggio e, soprattutto, nella serata per i rientri in città di coloro che hanno approfittato delle ottime condizioni meteo per la classica gita fuori porta.