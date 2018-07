Movida Pescara, stop musica a mezzanotte

(ANSA) - PESCARA, 28 LUG - Stop alla musica all'interno e all'esterno dei locali dopo mezzanotte per tutta la settimana: lo prevede l'ordinanza del sindaco di Pescara Marco Alessandrini per "tutela, decoro e viabilità urbana nell'area di piazza Muzii e vie limitrofe", da alcuni anni cuore della 'movida' pescarese.

L'ordinanza, in vigore da lunedì 30 luglio fino al 30 settembre prossimo, prevede anche il divieto di somministrare alcolici dall'una alle 6.30 da domenica a mercoledì e dalle 2 alle 6.30 da giovedì a sabato. Divieto, poi, di vendere e somministrare bevande in contenitori di vetro, anche da distributori automatici, dalle 22 alla chiusura degli esercizi, esclusi servizio al tavolo, consumo al bancone e vendita per asporto insieme ad alimenti. Contro i bivacchi divieto, inoltre, di consumare alcolici su strada fuori dagli spazi dei locali dalle 22 alla chiusura. Prescrizioni anche per gli esercenti che dovranno rimuovere i rifiuti nelle aree esterne di pertinenza e pulire il suolo entro l'ora di chiusura.