Auto contro scooter,muore donna su Ss 16

(ANSA) - ROSETO DEGLI ABRUZZI (TERAMO), 27 LUG - Una donna di 47 anni di Pineto (Teramo) è morta in un incidente stradale avvenuto stamattina sulla statale 16 Adriatica a Roseto degli Abruzzi (Teramo). Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polstrada di Teramo, diretti dal comandante Pietro Primi, lo scooter condotto dalla donna è stato travolto da una Volvo che si stava immettendo sulla statale da una via laterale. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti gli equipaggi del 118 e dei Vigili del fuoco.