Lucarelli nuovo coordinatore Ctg Usra

(ANSA) - L'AQUILA, 26 LUG - Il dirigente dell'Usra Giovanni Francesco Lucarelli è stato nominato coordinatore del Comitato tecnico-giuridico dell'Ufficio speciale per la ricostruzione del comune dell'Aquila (Usra), ente pubblico che si occupa delle pratiche per la ricostruzione privata nel territorio colpito dal sisma del 6 aprile 2009: sostituisce l'ex alto dirigente del Ministero Infrastrutture Aldo Mancurti, da alcuni anni in pensione, che si è dimesso dall'incarico nei giorni scorsi per motivi personali. La nomina è stata formalizzata dal responsabile Usra, Raniero Fabrizi. Lucarelli ha ricoperto ruoli di diretta collaborazione tecnica del vertice politico del Ministero Infrastrutture ed è componente esperto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Mancurti, che ha avuto un ruolo importante come dirigente nella emergenza e nel post terremoto, molto legato all'Aquila, ha guidato il Ctg dal 2016, mettendo "a disposizione del territorio aquilano la pluriennale esperienza maturata nel corso della sua lunga e pregiata carriera".