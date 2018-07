Estorce soldi a nonna per droga, arresto

(ANSA) - CHIETI, 26 LUG - Chiedeva soldi alla nonna per acquistare droga, poi, quando la donna ormai non aveva più niente da consegnargli, l'ha aggredita e minacciata di morte: protagonista della vicenda un giovane di 25 anni, di Francavilla al Mare, arrestato dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'accusa di maltrattamenti, tentata estorsione e lesioni personali. All'origine della vicenda le continue richieste di denaro che il giovane faceva alla nonna ottantenne, con la quale vive insieme a due fratelli minori, per poter acquistare droga. Qualche giorno fa il giovane, che nel frattempo aveva venduto tutto, ha dapprima aggredito verbalmente la nonna e il fratelli più piccolo quindi ha iniziato a chiedere insistentemente denaro all'anziana e al rifiuto di questa le ha dapprima scagliato una sedia addosso e poi ha afferrato un paio di forbici e l'ha minacciata di morte.

La donna è caduta a terra ferendosi alla testa e a quel punto il fratellino con il cellulare ha avvisato i carabinieri.