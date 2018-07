Marchionne: dolore e tristezza a Cugnoli, paese di famiglia

(ANSA) - CUGNOLI (PESCARA), 25 LUG - Tristezza e sgomento a Cugnoli, il paese in provincia di Pescara di cui è originaria la famiglia di Sergio Marchionne. Il dolore della comunità di Cugnoli, dove attualmente vive la zia novantenne Maria, sorella del papà, Concezio, nelle parole del primo cittadino, Lanfranco Chiola: "Questo è un giorno di tristezza assoluta perché, a prescindere da quello che Sergio Marchionne ha fatto come manager, mancherà tanto anche e soprattutto l'uomo che non ha mai dimenticato le sue origini. La comunità risentirà della sua scomparsa. In questo momento - ha detto il sindaco di Cugnoli - a nome del nostro paese voglio esprimere la vicinanza alla famiglia Marchionne". Una rappresentanza del Comune di Cugnoli dovrebbe partecipare alle esequie. (ANSA).