Minaccia figli e ferisce 5 Cc, arrestato

(ANSA) - GIULIANOVA (TERAMO), 23 LUG - Hanno dovuto far ricorso allo spray al peperoncino i carabinieri di tre pattuglie della Compagnia di Giulianova (Teramo), per bloccare un operaio senegalese di 40 anni, che all'alba ha seminato il panico dapprima nell'abitazione che divide con la moglie e i quattro figli minorenni, e poi al pronto soccorso dell'ospedale di Giulianova dove è stato trasferito non prima di essere stato sedato. Il momento di follia dell'extracomunitario gli è costato l'arresto per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale oltre a lesioni personali, ma ha causato anche il ferimento di 5 carabinieri, finiti all'ospedale per contusioni varie, oltre a danni alle macchine di servizio dell'Arma. Tutto è cominciato alle 5 quando l'uomo è rincasato ubriaco, a detta dei carabinieri: ha avuto un alterco con la moglie che spaventata dalla sua possibile reazione, ha chiesto l'aiuto dei militari.