Viabilità Roccaraso, 4 rotatorie su ss17

(ANSA) - ROCCARASO (L'AQUILA), 21 LUG - Aumentare la sicurezza della viabilità non solo per accedere al centro abitato di Roccaraso, ma anche per raggiungere gli impianti di risalita dei bacini sciistici Aremogna e Pizzalto e spostarsi verso Pietransieri in direzione Fondo Valle del Sangro. Quattro nuove rotatorie saranno realizzate dall'Anas sul tratto della Statale 17 che costeggia il Comune di Roccaraso. Il sindaco Francesco Di Donato e il capo Compartimento per l'Abruzzo dell'Anas Antonio Marasco hanno effettuato un sopralluogo sulle aree che a breve saranno interessate dai lavori. Le rotatorie saranno realizzate nei tre punti d'accesso al paese per chi viaggia sulla Ss 17 e in prossimità dell'incrocio all'altezza della galleria 'Madonna della Portella' dove in inverno transitano migliaia di automobilisti diretti verso gli impianti di risalita.

"Facilitare l'accesso sicuro è uno dei modi migliori per aumentare il nostro tasso di competitività turistica e rendere ancora più attrattiva la nostra località" sottolinea Di Donato.