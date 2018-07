Ubriachi e drogati al volante a Vasto

(ANSA) - VASTO (CHIETI), 21 LUG - Quindici patenti ritirate ad altrettanti automobilisti risultati positivi alla prova con l'etilometro, tra questi sei avevano un tasso alcolico superiore alle 0,80 g/l, con conseguente denuncia penale all'autorità giudiziaria, mentre due erano anche sotto effetto di sostanze stupefacenti: è il risultato di una notte di intensi controlli ad opera degli uomini della Polizia Stradale di Chieti, Vasto e Lanciano che sotto il coordinamento operativo del Comandante Fabio Polichetti, hanno messo in campo ben nove pattuglie, compreso anche il personale sanitario della Questura di Chieti.

Circa 150 gli automobilisti controllati, in ben tre distinti posti di controllo attuati lungo le principali arterie della cittadina vastese. Tra i positivi sia alla droga che all'alcol anche un giovanissimo neo patentato di 20 anni, per lui sospensione della patente, perdita totale dei punti e denuncia penale.