Controlli Ruzzo Reti agli allacci rete

(ANSA) - PINETO (TERAMO), 21 LUG - Sono in corso a Pineto, in zona Santa Maria a Valle, i controlli della Ruzzo Reti, con il supporto della forestale, agli allacci alla rete idrica dei privati per verificare che siano a norma e regolari, al fine di garantire che al mare non vadano acque che non siano piovane e che ci sia il rispetto della legge. Un intervento che viene portato avanti attraverso l'ausilio di uno specifico robot dotato di una telecamera che si muove nelle condotte, anche per decine di metri, e che nel caso rilevasse la presenza anomala di acqua farà scattare le dovute verifiche. I tecnici provvederanno a controllare le abitazioni interessate dalla problematica emersa. "Si tratta di un lavoro che ha avuto inizio già da qualche tempo - spiega il sindaco di Pineto, Robert Verrocchio - e che ora si sta concentrando nella zona di Santa Maria a Valle, ma che ovviamente riguarda tutta Pineto. E' un lavoro complesso, ma necessario al fine di poter garantire il rispetto della legalità e la qualità delle acque del mare".