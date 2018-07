Bancomat fatto esplodere, un arresto

(ANSA) - CHIETI, 21 LUG - Si chiama Francesco Pesante, 30 anni, foggiano, pluripregiudicato, uno dei quattro componenti del commando che la notte del 27 luglio del 2017 fece saltare con l'esplosivo il bancomat della filiale della Banca Popolare di Bari di Poggiofiorito impossessandosi di circa 18 mila euro: l'uomo, come hanno spiegato i carabinieri di Chieti in una conferenza stampa tenuta dal colonnello Vittorio Bartemucci comandante del reparto operativo, dal sottotenente Giuseppe Lambriola, comandante del Norm di Ortona e dal luogotenente Franco Bonaduce, comandante della stazione dei carabinieri di Orsogna, è stato arrestato in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Chieti Luca De Ninis. A Pesante i carabinieri sono risaliti dopo una serie di accertamenti che hanno riguardato sia l'esplosivo utilizzato, sia le impronte e le altre tracce rinvenute nell'auto utilizzata per la fuga dal commando, una Volkswagen, a Miglianico, sia le tracce trovate sul luogo dell'assalto.