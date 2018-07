Sondaggio Crm,Civiche per l'Abruzzo 7,3%

(ANSA)-PESCARA, 20 LUG -"Con il 7,3%, il raggruppamento delle Civiche abruzzesi, dimostra di essere protagonista nella corsa alle regionali. Non solo: il secondo dato, ovvero quello relativo al posizionamento dei partiti, solleva la questione dell'inadeguatezza di taluni soggetti politici che non riescono più a interpretare i bisogni dei cittadini". È quanto emerge da un sondaggio commissionato dalle Civiche per l'Abruzzo e reso noto durante una conferenza stampa svoltasi a Pescara con Gianluca Zelli (Azione Politica), Daniele Toto (Abruzzo Liberal) e Piergiorgio Schiavo (Avanguardia Civica Abruzzo). I dati, elaborati dall'Istituto di ricerca Crm di Roma, riguardano un campione di mille soggetti, distribuito sulla regione, variegato per età, genere, residenza e dimensione del comune di appartenenza, dal 9 al 14 luglio scorsi. Il sondaggio evidenzia anche che i temi più cari agli abruzzesi sono lavoro e decoro urbano. Nel sondaggio, rilevano le Civiche "l'operato dell' attuale amministrazione regionale incassa l'80,20% del dissenso.