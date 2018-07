Stabilimenti senza bagnino, sanzioni

(ANSA) - VASTO (CHIETI), 19 LUG - I militari della Guardia Costiera di Vasto hanno posto sotto sequestro alcuni locali adibiti a sala ristorante abusivamente realizzati presso una concessione turistica, denunciando il titolare, e sanzionato altri due stabilimenti balneari per assenza del bagnino lungo il litorale tra San Salvo e Casalbordino. I controlli a tutela della sicurezza dei bagnanti hanno portato, inoltre, a constatare l'assenza del bagnino in alcune postazioni di salvataggio di altri stabilimenti balneari. Mentre in un caso il bagnino era assente proprio nell'ora di punta, quando gli specchi acquei interessati erano affollati da numerosi turisti, nell'altra occasione lo stabilimento era del tutto privo del servizio di assistenza bagnanti: il responsabile è stato precauzionalmente diffidato a sospendere le attività di balneazione. Tali comportamenti sono stati perseguiti con l'elevazione di multe fino a 3 mila euro; il bagnino disattento verrà segnalato alla società di salvamento per l'eventuale revoca del brevetto.