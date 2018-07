Dal 3 agosto 'Il Molise di Mezzo'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 19 LUG - 'Rocciamorgia - il Molise di Mezzo, tra arti e cultura': dal 3 al 6 agosto Trivento, Pietracupa e Salcito (Campobasso) ospiteranno momenti di espressione artistica e riflessione politica e sociale. Il 3 agosto alle 10.30 il via in piazza Cattedrale a Trivento. Alla conferenza su 'Aree interne e sviluppo' previsti gli interventi dei governatori Donato Toma (Molise), Nicola Zingaretti (Lazio), Catiuscia Marini (Umbria) e Luciano D'Alfonso (Abruzzo). In collegamento telefonico Fabrizio Barca (Forum Disuguaglianze-Diversità) e lo scrittore Franco Arminio. Saranno presenti anche la consigliera regionale del Molise Micaela Fanelli, Davide Marino (Centro ArIa Unimol), Giovanni Germano (Cammina Molise) e Federico Pommier (Molise Cinema). A presentare la manifestazione sarà il direttore artistico Antonio Seibusi, a seguire i saluti dei sindaci di Trivento, Salcito e Pietracupa e del vescovo di Trivento Claudio Palumbo.