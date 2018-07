Tre auto a fuoco a Sulmona, si teme dolo

(ANSA) - SULMONA (L'AQUILA), 18 LUG - Tre auto sono state distrutte dalle fiamme nella notte in due zone diverse di Sulmona. Le prime due in via Orazio, nella zona peep della città, la terza nella frazione Marane. Erano da poco passate le 3 quando i residenti, svegliati dal crepitio delle fiamme e da alcuni scoppi, hanno immediatamente avvertito Vigili del fuoco, Polizia e Carabinieri. Secondo le forze dell'ordine entrambi gli episodi sarebbero di origine dolosa. Carabinieri e Polizia stanno lavorando per risalire a movente e identità del piromane o, più probabilmente, dei piromani, visto che gli episodi incendiari sono avvenuti alla stessa ora.