Lanciano,sit-in per degrado alloggi Ater

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 18 LUG - Sit-in di protesta e volantinaggio per illustrare le condizioni in cui versano alcune palazzine a Lanciano di proprietà dell'Azienda territoriale edilizia residenziale (Ater) "senza manutenzione da oltre 40 anni". L'iniziativa messa in atto dall'associazione inquilini e abitanti dell'unione sindacale Asia Usb, è partita alle 17.30, in concomitanza con il Consiglio Comunale di Lanciano per la consegna della richiesta di convocazione urgente di un tavolo di confronto con Comune e l'Ater Lanciano-Vasto, con sede a Lanciano, dal momento che la Regione ha appena nominato il nuovo commissario Gionni Forchetti, ex sindaco di Colledimezzo. "Da parte del nuovo commissario ci aspettiamo adesso che venga fatta luce sull'avanzamento delle ristrutturazioni annunciate dal suo predecessore Antonio Innaurato - chiarisce Daniele Moretti, portavoce Usb - da quando sono state costruite le palazzine gestite dall'Ater non ci sono mai stati interventi strutturali di manutenzione e ristrutturazione".