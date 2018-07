Sequestrati 1,2 mln giochi pericolosi

(ANSA) - PESCARA, 17 LUG - Oltre 1,2 milioni di giocattoli sequestrati per un valore di 5 milioni di euro, cinque denunciati, quattro cinesi e un bengalese, per contraffazione di marchi e frode in commercio; nove tra italiani e cinesi i segnalati alle rispettive Camere di Commercio, colpiti da sanzioni amministrative per 225 mila euro. Questi i numeri di un'operazione svolta dai finanzieri del Comando Provinciale di Pescara, nel settore della sicurezza dei prodotti in commercio e del contrasto alla contraffazione. L'operazione è partita nel maggio scorso quando i finanzieri fecero un controllo in un negozio di un cinese nel pescarese, sequestrando 450 articoli fra cui pasta argillosa modellante, chiamata 'Funny Gummy' sulla quale non c'era nessuna indicazione della composizione chimica, non compatta, quindi modellabile e potenzialmente pericolosa per i bambini. Da questo controllo è scaturita l'indagine che ha portato ad individuare diversi punti di distribuzione dei giochi pericolosi in Abruzzo, Campania, Lazio e Puglia.